Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяки пожаловались в УФАС на высокие цены «Щелкунчика»

Поклонники театра пожаловались на цены и ограниченный репертуар.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Нового года поклонники Пермского оперного театра через прямое обращение к президенту страны озвучили две проблемы — высокую стоимость билетов и ограниченный репертуар.

Особенно беспокоит жителей цена вопроса на главный новогодний спектакль «Щелкунчик». В обращении пермяки отметили, что для многодетной семьи визит на балет превращается в бюджетное испытание. Чтобы провести вечер в партере, двум взрослым и трем детям придется заплатить до ста тысяч рублей.

Народный фронт взял ситуацию под свой контроль. Активисты уже обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько оправданы столь высокие расценки. Кроме того, в планах организации — экспертная дискуссия с участием профессионалов театральной сферы, чтобы найти баланс между экономической целесообразностью и социальной функцией искусства.