Пермяки пожаловались в УФАС на высокие цены «Щелкунчика»

В преддверии Нового года поклонники Пермского оперного театра через прямое обращение к президенту страны озвучили две проблемы — высокую стоимость билетов и ограниченный репертуар.
Особенно беспокоит жителей цена вопроса на главный новогодний спектакль «Щелкунчик». В обращении пермяки отметили, что для многодетной семьи визит на балет превращается в бюджетное испытание. Чтобы провести вечер в партере, двум взрослым и трем детям придется заплатить до ста тысяч рублей.
Народный фронт взял ситуацию под свой контроль. Активисты уже обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько оправданы столь высокие расценки. Кроме того, в планах организации — экспертная дискуссия с участием профессионалов театральной сферы, чтобы найти баланс между экономической целесообразностью и социальной функцией искусства.