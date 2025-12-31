Сразу несколько международных рейсов прилетят с задержкой в Минск 31 декабря. Подробности пишет Sputnik.by со ссылкой на данные онлайн-табло Национального аэропорта «Минск».
С задержкой на два часа в белорусскую столицу прилетел рейс авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево. Кроме того, с опозданием примерно на полчаса осуществили посадку самолеты из Ташкента, Хургады, Салалы, Шарм-Эль-Шейха.
Вместе с тем на два часа задерживается утренний рейс из Тбилиси в Минск, а на час — рейсы из Батуми, Баку, Хургады. С опозданием в Минске прилетят самолеты из Самары и Туркменбаши. По данным онлайн-табло, из Минска с опозданием вылетит только самолет в Самару: вместо 11.40 в 16.15. С чем именно связаны задержки, не уточняется.
Тем временем авиакомпания FlyDubai неожиданно отменила рейсы в Минск и обратно до 8 января.
Кстати, «Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов из Минска в Тель-Авив с 8 января 2026.
А еще мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.