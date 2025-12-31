Сразу несколько международных рейсов прилетят с задержкой в Минск 31 декабря

Вместе с тем на два часа задерживается утренний рейс из Тбилиси в Минск, а на час — рейсы из Батуми, Баку, Хургады. С опозданием в Минске прилетят самолеты из Самары и Туркменбаши. По данным онлайн-табло, из Минска с опозданием вылетит только самолет в Самару: вместо 11.40 в 16.15. С чем именно связаны задержки, не уточняется.