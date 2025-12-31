В Британии «Иронию судьбы» включили в список лучших новогодних фильмов

В Британии оценили советский фильм «Ирония судьбы».
Советская лента «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошла в список лучших новогодних фильмов по версии британской газеты The Guardian. В рейтинг попал именно советский оригинал 1976 года, а не его американский ремейк 2022 года «О судьбе».
«Возвращаясь к истокам: лучшие фильмы для просмотра в канун Нового года Ирония судьбы», — говорится в материале The Guardian. Кинокритик Фил Хоуд объяснил, что в подборку включили именно советскую классику. По его словам, многим уже сейчас сложно вспомнить романтическую комедию 2022 года «О судьбе», но фильм 1976 года «Ирония судьбы», на котором она основана, помнят практически все россияне.
В список The Guardian также вошли несколько классических новогодних и зимних фильмов. Среди них — «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, хоррор «Сияние» Стэнли Кубрика, фильм-катастрофа «Приключение “Посейдона”», трилогия «Властелин колец», лента Кэтрин Бигелоу «Странные дни», «Дни радио» Вуди Аллена, романтическая комедия «Праздник», французский фильм La bonne année, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона и «Когда Гарри встретил Салли…».
Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» уже десятилетия остается главным новогодним фильмом в России: его традиционно показывают по федеральным каналам 31 декабря, а фразы и песни из картины стали частью массовой культуры. Влияние ленты прослеживается и в современных проектах — например, в фильме «Со мною вот что происходит» герой готовится поразить руководство исполнением песни из «Иронии судьбы». В новогодних подборках российских фильмов классика 1976 года упоминается как эталон жанра.