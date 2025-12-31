В Британии «Иронию судьбы» включили в список лучших новогодних фильмов

«Возвращаясь к истокам: лучшие фильмы для просмотра в канун Нового года Ирония судьбы», — говорится в материале The Guardian. Кинокритик Фил Хоуд объяснил, что в подборку включили именно советскую классику. По его словам, многим уже сейчас сложно вспомнить романтическую комедию 2022 года «О судьбе», но фильм 1976 года «Ирония судьбы», на котором она основана, помнят практически все россияне.