МЧС Иркутской области перешло на усиленный режим работы до 12 января

В преддверии новогодних праздников и на весь период выходных Главное управление МЧС России по Иркутской области переведено на усиленный режим работы. Мера действует с сегодняшнего дня и продлится до 12 января 2026 года.
Цель перевода на усиленный режим — обеспечить готовность к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия. Для этого организовано круглосуточное дежурство: на постах находятся руководящий состав, должностные лица подразделений, а также силы и средства аэромобильной группировки Главного управления.
В праздничные дни возрастает вероятность различных происшествий: пожаров; чрезвычайных ситуаций на водных объектах; дорожно транспортных происшествий; иных нештатных ситуаций. Особое внимание уделяется ледовой обстановке на водоёмах региона. Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам запланировали ряд профилактических мероприятий.
МЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности, быть бдительными и в случае необходимости незамедлительно обращаться в экстренные службы.