В аэропорту Геленджик третий раз вводят ограничения

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения в аэропортах Краснодар и Геленджик. Об этом сообщает Росавиация.
В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения в аэропортах Краснодар и Геленджик. Об этом сообщает Росавиация.