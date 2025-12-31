Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Геленджик третий раз вводят ограничения

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения в аэропортах Краснодар и Геленджик. Об этом сообщает Росавиация.

Срочная новость.

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения в аэропортах Краснодар и Геленджик. Об этом сообщает Росавиация.