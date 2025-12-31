Юрист Рудакова предупредила о лишении прав за опасный новогодний декор авто

Установка на автомобиль гирлянд может привести к административному наказанию вплоть до лишения прав на срок до двух лет. Об этом предупредила юрист Елена Рудакова.
По словам эксперта, более строгое наказание предусмотрено в случае, если украшения на транспортном средстве имитируют специальные сигналы оперативных служб. За подобное нарушение водителя также могут лишить водительских прав.
Кроме того, нарушением считается установка украшений, которые затрудняют чтение государственного регистрационного знака.
— Если водитель установит фонарики красного цвета на передней части автомобиля или белого цвета — на задней, это может вводить в заблуждение относительно направления движения транспортного средства в темноте. За такие действия может последовать лишение прав на срок от шести месяцев до одного года, — пояснила Рудакова в беседе с ТАСС.
В преддверии Нового года можно «нарваться» на разные неожиданные штрафы. Например, россиян могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за украшение рабочих мест к праздникам, если не соблюдаются правила пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности строго регламентируют использование декоративных элементов. Например, запрещены самодельные гирлянды, несертифицированные осветительные приборы и украшения, подключаемые к электросети.