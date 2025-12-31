Юрист Рудакова предупредила о лишении прав за опасный новогодний декор авто

— Если водитель установит фонарики красного цвета на передней части автомобиля или белого цвета — на задней, это может вводить в заблуждение относительно направления движения транспортного средства в темноте. За такие действия может последовать лишение прав на срок от шести месяцев до одного года, — пояснила Рудакова в беседе с ТАСС.