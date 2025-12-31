Губернатор Артюхов обратился к жителям ЯНАО в канун Нового года

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона с новогодним поздравлением, подведя итоги 2025 года. В своем обращении он поблагодарил ямальцев за труд, отметил 95-летие округа и юбилеи городов, а также назвал ключевые задачи на будущее. Текст поздравления опубликован на официальном сайте окружного правительства.