Губернатор Артюхов обратился к жителям ЯНАО в канун Нового года

Губернатор Артюхов поздравил жителей ЯНАО с Новым годом.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона с новогодним поздравлением, подведя итоги 2025 года. В своем обращении он поблагодарил ямальцев за труд, отметил 95-летие округа и юбилеи городов, а также назвал ключевые задачи на будущее. Текст поздравления опубликован на официальном сайте окружного правительства.
«Пусть в этот вечер в каждом доме царит тепло и любовь. С Новым годом!» — сказал губернатор. Он отдельно поблагодарил ветеранов, а также выразил поддержку участникам СВО.
Артюхов отметил, что округ вошел в тройку лидеров России по рождаемости, назвав это главным результатом работы. В планах на новый год — продолжение строительства социальных объектов, жилья и создание комфортной городской среды.