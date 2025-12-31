Ричмонд
Губернатор Артюхов обратился к жителям ЯНАО в канун Нового года

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона с новогодним поздравлением, подведя итоги 2025 года. В своем обращении он поблагодарил ямальцев за труд, отметил 95-летие округа и юбилеи городов, а также назвал ключевые задачи на будущее. Текст поздравления опубликован на официальном сайте окружного правительства.

«Пусть в этот вечер в каждом доме царит тепло и любовь. С Новым годом!» — сказал губернатор. Он отдельно поблагодарил ветеранов, а также выразил поддержку участникам СВО.

Артюхов отметил, что округ вошел в тройку лидеров России по рождаемости, назвав это главным результатом работы. В планах на новый год — продолжение строительства социальных объектов, жилья и создание комфортной городской среды.