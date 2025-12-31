Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге взлетели цены на вторичку

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Екатеринбурга за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года выросла почти на 15%. Об этом говорится в свежем аналитическом обзоре Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, с которым ознакомилось URA.RU. Эксперты фиксируют, что именно Екатеринбург в отчетный период стал главным драйвером ценовой динамики на «вторичке» в Уральском федеральном округе и все заметнее отрывается от соседних регионов по уровню стоимости жилья.

Цена квадратного метра на вторичном рынке выросла до 140 тысяч рублей (архивное фото).

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Екатеринбурга за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года выросла почти на 15%. Об этом говорится в свежем аналитическом обзоре Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, с которым ознакомилось URA.RU. Эксперты фиксируют, что именно Екатеринбург в отчетный период стал главным драйвером ценовой динамики на «вторичке» в Уральском федеральном округе и все заметнее отрывается от соседних регионов по уровню стоимости жилья.

По данным аналитиков, за год средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в столице Урала увеличилась с 123,4 тыс. до 141,8 тыс. рублей. «Прибавка превысила 18 тыс. рублей за квадратный метр, что стало одним из самых высоких показателей среди городов‑миллионников вне Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в агентстве. В обзоре подчеркивается, что такое ускорение роста позволяет Екатеринбургу формировать собственный ценовой коридор, не ориентируясь на соседние области.

Эксперты указывают, что вторичный рынок жилья в УрФО перестал двигаться единым трендом. Екатеринбург, по оценке аналитиков, все меньше зависит от колебаний спроса и предложения в других субъектах округа и все больше следует логике крупного автономного рынка с собственной структурой сделок и уровнем платежеспособного спроса.