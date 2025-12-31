В Екатеринбурге взлетели цены на вторичку

Цена квадратного метра на вторичном рынке выросла до 140 тысяч рублей (архивное фото).
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Екатеринбурга за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года выросла почти на 15%. Об этом говорится в свежем аналитическом обзоре Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, с которым ознакомилось URA.RU. Эксперты фиксируют, что именно Екатеринбург в отчетный период стал главным драйвером ценовой динамики на «вторичке» в Уральском федеральном округе и все заметнее отрывается от соседних регионов по уровню стоимости жилья.
По данным аналитиков, за год средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в столице Урала увеличилась с 123,4 тыс. до 141,8 тыс. рублей. «Прибавка превысила 18 тыс. рублей за квадратный метр, что стало одним из самых высоких показателей среди городов‑миллионников вне Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в агентстве. В обзоре подчеркивается, что такое ускорение роста позволяет Екатеринбургу формировать собственный ценовой коридор, не ориентируясь на соседние области.
Эксперты указывают, что вторичный рынок жилья в УрФО перестал двигаться единым трендом. Екатеринбург, по оценке аналитиков, все меньше зависит от колебаний спроса и предложения в других субъектах округа и все больше следует логике крупного автономного рынка с собственной структурой сделок и уровнем платежеспособного спроса.