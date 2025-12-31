В Екатеринбурге взлетели цены на вторичку

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Екатеринбурга за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года выросла почти на 15%. Об этом говорится в свежем аналитическом обзоре Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, с которым ознакомилось URA.RU. Эксперты фиксируют, что именно Екатеринбург в отчетный период стал главным драйвером ценовой динамики на «вторичке» в Уральском федеральном округе и все заметнее отрывается от соседних регионов по уровню стоимости жилья.