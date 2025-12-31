Ректор Гусев: Россияне стали чаще отказываться от англицизмов в речи

В России граждане все чаще отказываются от использования англицизмов в речи. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.
«В русскоязычном пространстве, действительно, отмечается тенденция к более осознанному и ответственному применению лексики», — отметил он.
По его словам, в различных изданиях, официальных речах и образовательных материалах сейчас усиленно пытаются заменить англицизмы русскими словами. Если, конечно, это возможно.
При этом он подчеркнул, что есть слова, для которых в русском языке нет коротких и точных аналогов. Поэтому их продолжают использовать в текстах и речи. В пример он привел слово «мессенджер». Как сказал Герасимов, как ни старайся, а для него аналогов еще не придумали.
