Ректор Гусев: Россияне стали чаще отказываться от англицизмов в речи

При этом он подчеркнул, что есть слова, для которых в русском языке нет коротких и точных аналогов. Поэтому их продолжают использовать в текстах и речи. В пример он привел слово «мессенджер». Как сказал Герасимов, как ни старайся, а для него аналогов еще не придумали.