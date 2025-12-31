Минтранс создал интерактивную карту для отслеживания пути Деда Мороза по России

Начнет свое праздничное путешествие зимний волшебник с Дальнего Востока — Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока и других городов. Оттуда — на север, в Норильск, а потом на Юг — в Омск. И так, постепенно, Дед Мороз объедет всю страну, чтобы принести праздник в каждый дом.