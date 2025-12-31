Минтранс создал интерактивную карту для отслеживания пути Деда Мороза по России

31 декабря Росавиация по инициативе Минтранса запускает интерактивную карту, где можно будет в реальном времени следить за маршрутом Деда Мороза, путешествующего из Великого Устюга через все 11 часовых поясов России.
Значок Деда Мороза будет появляться в важных городах каждого часового пояса в полночь по местному времени. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что Новый год — время чудес, когда транспорт связывает всю страну. И этот проект демонстрирует, как транспорт объединяет Россию.
Начнет свое праздничное путешествие зимний волшебник с Дальнего Востока — Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока и других городов. Оттуда — на север, в Норильск, а потом на Юг — в Омск. И так, постепенно, Дед Мороз объедет всю страну, чтобы принести праздник в каждый дом.
Следить за маршрутом можно с 31 декабря с 9:00 по Московскому времени. Обновления будут приходить каждый час. Также будут видеопоздравления от работников транспорта из городов на пути Деда Мороза. Наблюдать за передвижениями Деда Мороза можно здесь.