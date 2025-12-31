Ричмонд
Аэропорты Геленджика и Краснодара временно ограничили полёты

Аэропорты Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения приняты для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

Эти меры могут быть связаны с погодными условиями, техническими причинами или другими обстоятельствами, влияющими на безопасность воздушного движения. Временные ограничения позволят аэропортам и авиакомпаниям скорректировать расписание и обеспечить безопасность пассажиров и экипажей.

Ранее российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 30 на 31 декабря было перехвачено и уничтожено 86 украинских БПЛА самолётного типа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше