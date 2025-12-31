Аэропорты Геленджика и Краснодара временно ограничили полёты

Эти меры могут быть связаны с погодными условиями, техническими причинами или другими обстоятельствами, влияющими на безопасность воздушного движения. Временные ограничения позволят аэропортам и авиакомпаниям скорректировать расписание и обеспечить безопасность пассажиров и экипажей.
Ранее российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 30 на 31 декабря было перехвачено и уничтожено 86 украинских БПЛА самолётного типа.
