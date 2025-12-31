Минтруда сказало, когда белорусам можно уйти с работы 31 декабря

И пояснили, что для тех белорусов, которые заняты по полноценному графику, рабочий день 31 декабря будет меньше на один час. Для тех сотрудников, кто работает по неполному графику, продолжительность рабочего дня будет сокращена пропорционально. Например, при шестичасовом рабочем дне он будет уменьшен на 45 минут, а при четырехчасовом — на 30 минут.