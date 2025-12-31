Минтруда сказало, когда белорусам можно уйти с работы 31 декабря. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
«Меньше на час. 31 декабря в Беларуси сокращенный рабочий день перед Новым годом», — уточнили в ведомстве.
И пояснили, что для тех белорусов, которые заняты по полноценному графику, рабочий день 31 декабря будет меньше на один час. Для тех сотрудников, кто работает по неполному графику, продолжительность рабочего дня будет сокращена пропорционально. Например, при шестичасовом рабочем дне он будет уменьшен на 45 минут, а при четырехчасовом — на 30 минут.
Кстати, Минтруда сказало, что белорусы будут отдыхать 12 дней в январе 2026 года.
Ранее Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.
Кроме того, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.