В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

Рейсы задерживаются на восемь часов (архивное фото).
В аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова задерживаются предновогодние рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Утренний самолет из Москвы прибудет на восемь часов позже указанного в расписании времени.
«Самолет авиакомпании “Победа” из Москвы по расписанию прибывает в 04:25, расчетное время 12:25. Два борта из Санкт-Петербурга, прилетающие в 07:20 и 12:45, также задерживаются на несколько часов», — указано в онлайн-табло аэропорта.
Из-за задержки прилета двух бортов из Санкт-Петербурга их время вылета также отложено. Так, первый борт вместо 08:00 вылетит в 14:10, второй вместо 13:45 — в 15:45.