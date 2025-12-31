Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов

Из-за штормового предупреждения в аэропорту Калининграда задержали десятки рейсов.

Источник: Пресс-служба аэропорта Храброво

В аэропорту Калининграда постепенно сокращается число задержанных рейсов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Храброво, на 09:30 мск задержан вылет 14 рейсов в Уфу, Казань, Калугу, в Москву и Санкт-Петербург, а также прилет 21 рейса из Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы, Шарм-эш-Шейха и Минска.

29 и 30 декабря в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. На данный момент оно отменено, однако сохраняется северо-западный ветер 13−18 метров в секунду, местами на побережье до 20 метров в секунду.

Во вторник вечером число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда превышало 50.