В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов

В аэропорту Калининграда постепенно сокращается число задержанных рейсов.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Храброво, на 09:30 мск задержан вылет 14 рейсов в Уфу, Казань, Калугу, в Москву и Санкт-Петербург, а также прилет 21 рейса из Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы, Шарм-эш-Шейха и Минска.
29 и 30 декабря в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. На данный момент оно отменено, однако сохраняется северо-западный ветер 13−18 метров в секунду, местами на побережье до 20 метров в секунду.
Во вторник вечером число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда превышало 50.