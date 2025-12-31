Захарова пожелала россиянам встретить Новый год на красном коне

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год, символом которого будет огненная лошадь, на красном коне, как с картины Кузьмы Петрова-Водкина.
По восточному календарю 2026-й считается годом красной огненной лошади. Он наступит 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027-го.
«Раз про коня, раз про лошадь, раз про это животное, то я считаю, что мы должны все встретить новый год на красном коне. Не огненная лошадь, а красный конь. Такой, как у Петрова-Водкина», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Как объяснила Захарова, огненная лошадь ближе к странам Востока, живущим по лунному календарю, в то время как для российского человека будет ближе тот конь, что изображен на картине Петрова-Водкина.
По словам Захаровой, картина Петрова-Водкина — сочное, ярчайшее и символическое произведение. Помимо этого, официальный представитель МИД РФ пожелала гражданам здоровья, сил, терпения, веры и, главное, любви.
«Традиционно, здоровья. Конечно, сил, терпения, веры, надежды. Безусловно, любви, потому что без любви любое терпение, сострадание, сопереживание превращаются в какое-то рабское состояние. Все должно быть с любовью», — подчеркнула она.