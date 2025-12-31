Знаковые события в Воронеже, которые стоит вспомнить

Уходящий 2025 год прошёл под покровительством Зелёной Деревянной Змеи, которая на Востоке считается символом мудрости, проницательности и умения адаптироваться к переменам.
Справилась ли Змея со своей миссией, решать вам. Но с тем, что год выдался насыщенным на события, вряд ли кто-то поспорит. Давайте же ещё раз вспомним, что нас волновало, вызывало обсуждения, возможно, учило уму-разуму.
Парад нашей Победы.
Широко отпраздновали в Воронеже 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на главной площади города прошёл парад, собравший более 16,5 тыс. зрителей. В прохождении механизированной колонны было задействовано 20 единиц военной техники — от легендарных машин Великой Отечественной войны до современных образцов вооружения. Открыл колонну автомобиль ГАЗ-67 со Знаменем Победы, за ним — символ Победы, танк Т-34. Экипажем легендарной боевой машины командовал 100-летний танкист, ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Николай Борисов.
«Мой первый парад был 7 ноября 1945 года, — поделился он. — Тогда я шёл в составе знаменной роты 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса. Был командиром танковой роты. Хорошо помню и окончание войны. 8 мая наш корпус освобождал город Дрезден».
Можно смело сказать, что День Великой Победы в Воронеже отметили с народным размахом, гулял весь город, такое запомнится на долгие годы.
«Давка» продолжается.
С 21 июля почти на 20% выросла стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа. Цена поездки составила 37 рублей при оплате банковской картой и 40 рублей при расчёте наличными.
«Мы получим динамичное развитие общественного транспорта, новый и качественный подвижной состав, оснащение валидаторами на всех входных группах… На девяти маршрутах запланирован перевод автобусов с малого на средний класс. Нами будет продолжено решение проблем с транспортом в отдалённых районах Воронежа», — рассказал, что изменится в ответ на подорожание руководитель управления транспорта администрации Воронежа Михаил Шацких.
С тех пор многие жители заметили, что условия проезда в автобусах действительно улучшились. Вот только уехать куда-то вечером по-прежнему почти нереально, а по утрам так и приходится брать маршрутки боем, так они переполнены.
Собрали больше, чем думали.
Несмотря на возвратные весенние заморозки, грозящие региону повторным неурожаем, аграриям удалось собрать гораздо больший объём сельхозкультур, чем планировали. Всего было получено свыше 6 миллионов тонн зерна — это один из наиболее высоких результатов за всю историю наблюдений.
По данным руководителя регионального минсельхоза Валерия Мелещенко, средняя урожайность зерновых в этом году составила 43,3 ц/га. Достигнутого в уходящем году урожая будет достаточно и для стабильного снабжения региона, и для выполнения экспортных обязательств. Сахарной свеклы собрали 5 млн 732 тыс. тонн, валовой сбор подсолнечника превысил 1 млн 200 тыс. тонн.
Не остались воронежцы и без плодовых и ягодных культур. Всего собрали 100 тысяч тонн, в основном это яблоки зимних сортов. Картину портят только цены: уже сейчас стоимость килограмма яблок часто переваливает за сто рублей, а «второй хлеб» — картофель уже продают по 50 рублей за килограмм.
«Стройка века».
Строительство Остужевской развязки стало одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в Воронеже за последние годы. Через этот ключевой транспортный узел следуют потоки автомобилей из пригорода и области, а также из отдаленных микрорайонов левобережной части города.
В ноябре было открыто движение по второй части эстакады. Теперь при следовании со стороны Тамбова две правые полосы ведут на Ленинский проспект и Остужевское кольцо, а две левые — на путепровод, по которому можно добраться в центральную часть города. Аналогичная ситуация при следовании от Северного моста: две правые полосы обеспечивают проезд внутри Железнодорожного района, две левые ведут на выезд из города.
Продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций, прокладка ливневой канализации, идёт строительство подземного пешеходного перехода в районе гипермаркета «Линия». Завершение всех работ по проекту запланировано на 2026 год.
Ракеты и беспилотники.
Утром 15 июля Воронеж пережил самый масштабный c начала специальной военной операции налёт украинских беспилотников. В многоквартирный дом на перекрёстке улиц Плехановской и Кольцовской влетел БПЛА. Под удары беспилотников попали и другие районы Воронежа — рядом с Домом пионеров на севере города и рядом с водохранилищем. Из-за ударов БПЛА, начинённых поражающими элементами, пострадали 22 человека, повреждения получили полтора десятка домов, детский сад и 25-этажный бизнес-центр.
18 ноября ВСУ попытались атаковать Воронеж четырьмя американскими ракетами ATACMS. Как сообщили в министерстве обороны РФ, все они были сбиты. Обломки ракет упали на крыши областного геронтологического центра и дома для детей-сирот. Обошлось без пострадавших и жертв.
10 декабря спокойный зимний вечер областного центра прервался грохотом взрыва и звуками сирен — обломки сбитой воздушной цели упали в Левобережном районе города, в результате были повреждены окна и фасады нескольких многоэтажек. В одном из домов обрушилась лестничная клетка на этаже. В пункт временного размещения были эвакуированы 80 человек. К счастью, никто не пострадал.
Да здравствует «Факел»!
В мае это года изрядно поволновались футбольные болельщики: ФК «Факел» в 28-м туре чемпионата России проиграл «Локомотиву» и вылетел из высшего дивизиона. «Встряска» дала хорошие результаты: первую половину нынешнего розыгрыша ФНЛ «Факел» завершил на самой верхней строчке турнирной таблицы. Отрыв от «Урала», идущего вторым, — семь очков. Есть все шансы вернуться в высший футбольный дивизион. Для подготовки к будущим матчам основная команда поехала на тренировочные сборы в Турцию, а молодёжная — в Сочи.
«Мы удовлетворены работой менеджмента “Факела”. Приятно было услышать, что руководство команды понимает важность работы на сборах и отдаёт себе отчёт, что во второй части сезона предстоит решить ещё множество ответственных задач. Главная из них остается неизменной — возвращение в элиту отечественного футбола», — написал в своём телеграм-канале губернатор Александр Гусев.