Знаковые события в Воронеже, которые стоит вспомнить

В ноябре было открыто движение по второй части эстакады. Теперь при следовании со стороны Тамбова две правые полосы ведут на Ленинский проспект и Остужевское кольцо, а две левые — на путепровод, по которому можно добраться в центральную часть города. Аналогичная ситуация при следовании от Северного моста: две правые полосы обеспечивают проезд внутри Железнодорожного района, две левые ведут на выезд из города.