Герасимов проинспектировал группировку войск «Север»

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду, 31 декабря, проинспектировал группировку войск «Север», а также заслушал доклады командующего.
В оборонном ведомстве сообщили, что президент России Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни в Белгородской и Курской областях.
По данным Герасимова, ВС РФ в декабре достигли самых высоких темпов наступления. Войска «Севера» успешно продвигаются внутрь обороны противника.
Более того, российские бойцы за месяц освободили более 700 квадратных километров территории: в Харьковской и Сумской областях ВС РФ заняли 32 населенных пункта. При этом военные продолжают разминирование трех районов освобожденной части Курской области.
— Кроме того, на пункте управления генерал армии Валерий Герасимов вручил военнослужащим группировки войск «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды, — передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее Владимир Путин собрал совещание по ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В рамках обсуждений российский лидер обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения.