Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов проинспектировал группировку войск «Север»

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду, 31 декабря, проинспектировал группировку войск «Север», а также заслушал доклады командующего.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду, 31 декабря, проинспектировал группировку войск «Север», а также заслушал доклады командующего.

В оборонном ведомстве сообщили, что президент России Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни в Белгородской и Курской областях.

По данным Герасимова, ВС РФ в декабре достигли самых высоких темпов наступления. Войска «Севера» успешно продвигаются внутрь обороны противника.

Более того, российские бойцы за месяц освободили более 700 квадратных километров территории: в Харьковской и Сумской областях ВС РФ заняли 32 населенных пункта. При этом военные продолжают разминирование трех районов освобожденной части Курской области.

— Кроме того, на пункте управления генерал армии Валерий Герасимов вручил военнослужащим группировки войск «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды, — передает Telegram-канал МО РФ.

Ранее Владимир Путин собрал совещание по ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В рамках обсуждений российский лидер обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше