Белоруска Арина Соболенко вошла в топ-3 лучших спортсменок мира 2025 года

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вошла в тройку лучших спортсменок мира 2025 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Чтобы определить лучших атлетов уходящего года у мужчин и женщин, Ассоциация провела опрос, в котором приняли участие 836 журналистов из 121 страны мира.
Тройка призеров у мужчин выглядит так: прыгун с шестом Арман Дюплантис (Швеция), теннисист Карлос Алькарас (Испания), футболист Усман Дембеле (Франция).
У женщин больше всего баллов набрала футболистка Айтана Бонмати (Испания), на втором месте — бегунья Беатрис Чебет (Кения), а на третьем — теннисистка Арина Соболенко (Беларусь).
В 2025 году 27-летняя Арина Соболенко второй сезон подряд удостоилась звания лучшей теннисистки года, вышла в финалы девяти и завоевав титулы четырех турниров, в том числе US Open. Она одержав 63 победы и лишь 12 раз проиграла, установив новый рекорд по сумме призовых за сезон — 15 миллионов долларов.
Вот-вот Арина начнет новый сезон — она уже приехала в австралийский Брисбен, где 4 января стартует турнир WTA-500. А затем она выступит на Australian Open.
