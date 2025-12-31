Белоруска Арина Соболенко вошла в топ-3 лучших спортсменок мира 2025 года

В 2025 году 27-летняя Арина Соболенко второй сезон подряд удостоилась звания лучшей теннисистки года, вышла в финалы девяти и завоевав титулы четырех турниров, в том числе US Open. Она одержав 63 победы и лишь 12 раз проиграла, установив новый рекорд по сумме призовых за сезон — 15 миллионов долларов.