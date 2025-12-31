Челябинцы в 2025 году выиграли в лотерею десятки миллионов рублей

Победители часто не могли поверить в крупный выигрыш (архивное фото).
Жители Челябинской области за минувший год несколько раз получали многомиллионные выигрыши в лотерею. Сколько денег выигрывали челябинцы, куда победители тратили деньги и побит ли прошлогодний рекорд в размере 607 миллионов рублей — читайте в материале URA.RU.
Мечта на 100 миллионов.
В июне житель Челябинской области выиграл 100 млн рублей в лотерею «Мечталлион». Это был тираж № 143 по случаю Дня России. Суперприз разыграли в прямом эфире на Первом канале.
К моменту летней публикации победитель еще не обратился за получением денег. Вполне возможно, что он смог реализовать свои мечты, средства на эти цели уже появились.
Куплю квартиру.
Слесарь механосборочных работ из Челябинской области Дмитрий К. в сентябре выиграл в лотерею 30 млн рублей. Он рассказал, что почти каждую неделю покупает лотерейные билеты.
«На 624-й тираж, посвященный дню рождения “Жилищной лотереи”, мужчина взял шесть билетов. И по результатам розыгрыша один из них принес счастливчику 30 миллионов рублей на квартиру», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
Мужчина решил получить выигрыш деньгами. На них он намерен купить квартиру или дом, хватит ему еще и на новый автомобиль. Кроме того, он хотел направить часть средств на поддержание здоровья родителей.
Удача за 70 рублей.
В ноябре житель Челябинской области выиграл 15 миллионов рублей при розыгрыше суперприза «Спортлото “6 из 45”. Билет он купил в мобильном приложении всего за 70 рублей.
К моменту публикации победитель розыгрыша не обратился за деньгами. Вполне возможно, он пока не знал о случившемся.
Выиграть здоровье и будущее.
Лотерея помогла челябинскому ребенку со спинальной мышечной атрофией выздороветь и обрести будущее. Родители двухлетней девочки с неутешительным диагнозом рассказали, что были в отчаянии, когда компания Novartis объявила розыгрыш на 100 доз самого дорогого лекарства в мире — препарата «Золгенсма», который стоит около двух с половиной миллионов долларов.
В апреле 2020 года медики помогли семье подготовить документы, а в августе им сообщили, что они выиграли. Этот препарат нужно ввести всего один раз до двухлетнего возраста. Они успели. 5 ноября они ввели дозу ребенку, а 6 ноября девочке исполнилось два года. В 2025 году она пошла в 1 класс.
Суперприз 607 миллионов.
Рекордная сумма выигрыша, которую получил житель Челябинской области в 2024 году, пока не побита. Победителем прошлого года оказался инженер Алексей, который оказался шокирован размерами суперприза и поначалу не знал, куда его потратить. В результате он купил недвижимость и занялся бизнесом.
Билет в лотерею челябинец купил в мобильном приложении, когда работал инженером-наладчиком на заводе. После получения выигрыша челябинец уволился и начал работать на себя. Но лотерейные билеты он также продолжает покупать, рассматривая это как развлечение.