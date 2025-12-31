Почетное звание, выборы и ЧП на железной дороге: главные события 2025 года в Курганской области. Фото

Кризис в мэрии начался в декабре 2023 года с задержания мэра Елены Ситниковой по делу о халатности. Она ушла в отставку 10 января 2024-го. И.о. стала Анастасия Аргышева, но после неудачного разговора с президентом Владимиром Путиным по паводку (апрель 2024) она сняла кандидатуру и уволилась. В мае 2024-го гордума признала конкурс несостоявшимся. И.о. сменила Юлия Гурьянова, но ушла 2 мая. Науменко, ранее замглавы, занял пост. Второй конкурс в октябре 2024-го сорвался: Дмитрий Жуковский снялся 19 декабря.