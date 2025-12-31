Почетное звание, выборы и ЧП на железной дороге: главные события 2025 года в Курганской области. Фото

Главные события 2025 года в Кургане и области.
В уходящем 2025 году город Курган получил звание города трудовой доблести. Множество мероприятий в регионе в течение года проводились под этим девизом.
В Курганскую область также в 2025 году наведались известные личности, политики и артисты. Не обошлось без происшествий и криминала — обо всем этом в дайджесте URA.RU.
Почетное звание.
Курган получил звание «Город трудовой доблести». Указ президента России Владимира Путина об этом был подписан 15 января 2025 года. Это почетное звание стало признанием вклада жителей города в Победу в Великой Отечественной войне. Сюда эвакуировали предприятия из европейской части СССР, а курганцы самоотверженно трудились на заводах в тяжелых условиях.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подал ходатайство в правительство РФ годом ранее. Курганцы работали по выходным, собирали средства на танки и самолеты, за что получали ордена и медали. Стахановцы стали символом трудового героизма. 30 августа 2025 года город отметил 346-летие уже в статусе «Города трудовой доблести». Губернатор отметил: это дань предкам и оценка сегодняшнего вклада жителей. Ветераны и труженики тыла после указа признались, что испытывают особую гордость, звание поможет укрепить патриотизм.
Городские власти после выхода указа приняли решение разместить аншлаги о присвоенном звании. Их установили в местах въезда и пунктах прибытия в город.
В праздничный визуал в Кургане включили информацию о трудовой доблести Тематические аншлаги на въезде в Курган На здании мэрии Кургана — плакат к 9 Мая с новым званием городу.
Выбран глава Кургана.
В середине мая гордума Кургана с третьей попытки избрала мэром Антона Науменко, который до этого исполнял полномочия главы города. Он набрал 22 голоса из 23, обойдя адвоката Алексея Кондратьева.
Кризис в мэрии начался в декабре 2023 года с задержания мэра Елены Ситниковой по делу о халатности. Она ушла в отставку 10 января 2024-го. И.о. стала Анастасия Аргышева, но после неудачного разговора с президентом Владимиром Путиным по паводку (апрель 2024) она сняла кандидатуру и уволилась. В мае 2024-го гордума признала конкурс несостоявшимся. И.о. сменила Юлия Гурьянова, но ушла 2 мая. Науменко, ранее замглавы, занял пост. Второй конкурс в октябре 2024-го сорвался: Дмитрий Жуковский снялся 19 декабря.
Науменко, 38-летний юрист с опытом в госструктурах, получил поддержку большинства депутатов. Инаугурация нового главы состоялась через неделю после избрания, 21 мая. Нового мэра поздравил глава региона Вадим Шумков.
Губернатор Вадим Шумков (справа) на инаугурации мэра Кургана Главой Кургана был избран Антон Науменко Новый глава города Кургана получил удостоверение мэра.
Инцидент на железной дороге.
В Каргаполье Курганской области 19 июня произошло транспортное происшествие на железной дороге. С рельсов сошли 11 порожних вагонов грузового поезда на участке Каменск-Уральский — Курган Южно-Уральской железной дороги. Три из них опрокинулись набок. Жертв и пострадавших нет. Полотно пути осталось целым.
На месте работали свыше 150 железнодорожников с 16 единицами техники и двумя восстановительными поездами. Сотрудники убирали поврежденные вагоны вручную и с помощью спецтехники. Все силы бросили на скорейшее возобновление движения поездов, которое было временно остановлено.
Следственные органы начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшем значительный ущерб. Курганский транспортный прокурор Александр Колесников выехал на место для координации работы правоохранителей. Утром 20 июня поезда возобновили движение.
Около 150 человек работало в месте происшествия Движение удалось восстановить утром 20 июня У станции Каргаполье 19 июня сошли с рельсов 11 вагонов Движение поездов было задержано для устранения последствий.
Визит полпреда Жоги.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Курган с рабочим визитом 4 июля 2025 года. Он провел заседание Совета по вопросам местного самоуправления в Курганской области, где обсуждались ключевые аспекты развития регионов Урала. Полпред также встретился с представителями фонда «Защитники Отечества», отметив положительный опыт региона в поддержке ветеранов СВО. Политик пообщался с участниками Всероссийской акции «Вахта Героев Отечества», подчеркнув вклад курганцев в патриотическое воспитание. Жога осмотрел местные предприятия, начиная знакомство с промышленностью Урала.
«Курганская область демонстрирует успешные практики в работе с местным самоуправлением и поддержкой защитников», — заявил политик на встрече. Он поручил аппарату проанализировать межнациональную обстановку в УрФО для укрепления стабильности и выразил интерес к дальнейшему развитию производства и социальной сферы в регионе. Визит подчеркнул внимание руководства страны к важному статусу Кургана в повестке УрФО.
Вместе с курганским губернатором Вадимом Шумковым (слева) Жога посетил промсектор Полпред получил представление о росте промышленности в Курганской области В июле в Курган приехал полпред в УрФО Артем Жога Политик провел несколько встреч.
День города со звездами.
Курган отметил День города 30 августа 2025 года с участием знаменитостей Александра Карелина и Максима Фадеева. Легендарный борец и продюсер стали яркими гостями праздника на площади Ленина и других городских объектах.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил с поздравлением жителей. Также он открыл дворец сорта самбо по приглашению курганского сенатора Сергея Муратова. Вместе с главой города Антоном Науменко он вручил награды передовикам производства и юным талантам, занесенным в галерею «Дети — гордость города». Карелин, родом из Новосибирска, но тесно связанный с регионом, подчеркнул трудовую доблесть курганцев под девизом праздника.
Уроженец Кургана, известный музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев дал концерт на главной площади города. Его шоу стало кульминацией праздничного городского вечера. Фадеев исполнил хиты и представил новых артистов, дополнив программу местных коллективов.
Тысячи курганцев заполнили площадь Ленина с 11:00, встречая героев аплодисментами и криками. У сцены Фадеева возникла огромная толпа, преисполненная восторга. Праздник продолжился в парках с играми, конкурсами и фейерверком, объединив семьи и молодежь. Мероприятие подчеркнуло статус Кургана как «Города трудовой доблести», собрав на 346-летие города звезд спорта и шоу-бизнеса.
Бывший борец и политик Карелин беседует с юными курганскими спортсменами На концерт Фадеева на площади Кургана пришли тысячи горожан В Кургане прошел день города с салютом Слева направо: борец Александр Карелин, губренатор Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов на открытии центра самбо в Кургане В конце праздника для земляков спел музыкант Максим Фадеев Артист Фадеев спел несколько своих хитов для жителей Кургана.
Выборы в облдуму.
В Курганской области 13−14 сентября 2025 года прошли выборы депутатов областной Думы восьмого созыва — ключевой этап обновления регионального парламента. Впервые в регионе применили дистанционное электронное голосование (ДЭГ), что стало важной особенностью: механизм протестировали на 781 участке, позволив жителям голосовать онлайн, хотя и с обязательным обеспечением бумажных бюллетеней по федеральному закону. Голосование растянули на два дня, чтобы повысить явку, которая превысила 40%.
Кампания развернулась в условиях единого дня голосования по всей России, но в Курганской области акцент сделали на четырех избирательных событиях, включая думские выборы. Официальные итоги ЦИК Курганской области подтвердили: из 36 мандатов «ЕР» получила 24, остальные распределились между оппозицией.
Явка выросла за счет ДЭГ — около 10% проголосовали удаленно. Итоги укрепили позиции «Единой России» перед федеральной повесткой, с фокусом на экономику и ЖКХ. Выборы прошли без серьезных инцидентов.
Спикером облдумы восьмого созыва выбрали Дмитрия Фролова (слева на фото) В Думе появилось несколько новых политиков Жители региона выбрали депутатов нового созыва В Курганской области прошли выборы в облдуму.
Арест руководства судебных приставов.
В Курганской области разгорелся громкий коррупционный скандал в Управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП). Сотрудники Следственного комитета 8 октября 2025 года провели обыски в здании ведомства, задержав начальника Ирину Уварову и ее заместителя Дмитрия Леонова. Их этапировали в Москву, где Басманный суд арестовал обоих на два месяца до 7 декабря, поместив в СИЗО. Позднее мера пресечения была продлена.
Экс-руководителей подозревают в тяжких преступлениях: присвоении или растрате в особо крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным источников URA.RU, Уварова и Леонов могли склонять подчиненных к фиктивному трудоустройству и махинациям с документами, что якобы привело к хищению средств. Уварова, полковник внутренней службы, возглавляла УФССП с 2018 года. Это не единичный случай: в Зауралье под стражей оказались и другие приставы за взятки, подлог и превышение полномочий, включая замначальника отдела из Шадринска.
После ареста Уварову и Леонова отстранили от службы, их данные удалили с сайта ведомства. Врио начальника был назначен полковник Евгений Смирнов из ЯНАО. Официальных комментариев от СК и ФССП не было, расследование ведет ГСУ СК России. Скандал подчеркивает системные проблемы в региональных структурах приставов, где силовики усилили антикоррупционные меры.
В Кургане задержали главного судебного пристава региона Ирину Уварову После обвинения в присвоении средств женщину отстранили от службы Уварову этапировали в Москву, где суд отправил ее под арест Вместе с руководителем был задержан ее заместитель Дмитрий Леонов.