Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минторг в Башкирии напомнил об ограничениях на продажу алкоголя в январе

В Башкирии ограничения на продажу алкоголя в магазинах будут действовать несколько дней.

Источник: РИА "Новости"

Минторг в Башкирии напомнил об ограничениях на продажу алкоголя в январе. Ограничения будут действовать несколько дней.

Согласно правилам, 3, 4 и 5 января алкоголь нельзя будет купить с 17 часов вечера до 10 часов утра следующего дня. 6 января запрет начнётся в 17:00 и продлится до 23:00 вечера.

Ограничения не коснутся баров, ресторанов и кафе, где алкогольные напитки можно будет заказывать в обычном режиме. Кроме того, предприятия общественного питания, расположенные в жилых домах, получат право на продажу алкоголя в ночь с 31 декабря на 1 января — с 23 до 3 часов ночи.

Напомним, продажа алкоголя в Башкирии ограничивается не только в новогодние каникулы, но и на День молодежи, День знаний, а также в дни проведения сабантуев и «Последнего звонка».