Минторг в Башкирии напомнил об ограничениях на продажу алкоголя в январе. Ограничения будут действовать несколько дней.
Согласно правилам, 3, 4 и 5 января алкоголь нельзя будет купить с 17 часов вечера до 10 часов утра следующего дня. 6 января запрет начнётся в 17:00 и продлится до 23:00 вечера.
Ограничения не коснутся баров, ресторанов и кафе, где алкогольные напитки можно будет заказывать в обычном режиме. Кроме того, предприятия общественного питания, расположенные в жилых домах, получат право на продажу алкоголя в ночь с 31 декабря на 1 января — с 23 до 3 часов ночи.
Напомним, продажа алкоголя в Башкирии ограничивается не только в новогодние каникулы, но и на День молодежи, День знаний, а также в дни проведения сабантуев и «Последнего звонка».