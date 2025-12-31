Топ-5 событий Пермского края 2025 года

В августе президент России Владимир Путин и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в прямом эфире официально объявили об открытии зоопарка. Он расположен в Индустриальном районе города на улице Леонова и занимает площадь в 25 гектаров. На сцене перед первыми посетителями выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. С самого утра у входа начали выстраиваться очереди из желающих попасть в него первыми. В настоящее время в него продолжают завозить новые виды животных.