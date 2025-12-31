Топ-5 событий Пермского края 2025 года

В Пермском крае в 2025 году состоялись выборы губернатора и отставка правительства.
Для Пермского края 2025 год оказался насыщенным на политические и культурные события. Регион развивался, возводились новые социальные и культурные объекты, шли своим чередом политические процессы, но не обошлось и без сюрпризов. О наиболее значимых событиях уходящего года, по мнению редакции URA.RU — в нашем материале.
Выборы губернатора Пермского края.
Выборы губернатора Прикамья прошли в один тур.
Главным политическим событием года стали выборы губернатора Пермского края, которые прошли в сентябре. Действующий губернатор Дмитрий Махонин победил на выборах главы региона, набрав 70,94% голосов. Второе место заняла Ксения Айтакова (КПРФ) — 10,30%. За Олега Постникова (ЛДПР) проголосовали 7,89% избирателей, а Денис Шитов (Новые люди) получил 5,87% голосов избирателей. Более всего экспертов удивил результат технического кандидата от «Партии пенсионеров» Людмилы Караваевой — 3,26% голосов.
Назначение правительства и отставки.
Краевое правительство покинуло несколько министров.
Переизбранный глава Прикамья Дмитрий Махонин 15 декабря сформировал новый состав правительства региона. В новом кабмине не нашлось места двум вице-премьерам — Александру Борисову (курировал вопросы безопасности и природопользования) и Алексею Черникову (отвечал за информационно развитие и туризм). Но больший резонанс вызвала отставка министра образования и науки Раисы Кассиной, которая пришла в администрацию губернатора Пермского края 2001 году, а с 2012 года возглавляла министерство.
Открытие зоопарка президентом.
В день открытия зоопарка выстроились очереди.
В августе президент России Владимир Путин и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в прямом эфире официально объявили об открытии зоопарка. Он расположен в Индустриальном районе города на улице Леонова и занимает площадь в 25 гектаров. На сцене перед первыми посетителями выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. С самого утра у входа начали выстраиваться очереди из желающих попасть в него первыми. В настоящее время в него продолжают завозить новые виды животных.
Закрытие Кунгурской ледяной пещеры.
Кунгурская пещера — памятник федерального значения.
Многолетний конфликт между краевыми властями и оператором привел к закрытию памятника федерального значения и одной из главных достопримечательностей Прикамья, известной на весь мир. В результате отзыва лицензии памятник оказался закрытым для экскурсий. Кунгурская ледяная пещера контролировалась ООО «Сталагмит — Экскурс» с 2007 года. Скандал со сменой собственника дошел даже до Совета Федерации.
Концерт группы «Кино».
На концерт приехали десятки тысяч пермяков.
Группа «Кино» стала хедлайнером «Ночи города» — центрального события летнего фестиваля «Город встреч» в Перми. Концерт прошел на пермской эспланаде у Театра-Театра. На сцену вышли музыканты Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, а также был использован оригинальный голос Виктора Цоя. Для каждой песни группа «Кино» сделала соответствующий видеоряд, который транслировался на заднем фоне. В один момент на экране появился сам Виктор Цой, чем вызвал бурную реакцию публики. Мероприятие посетило более 100 тысяч человек.