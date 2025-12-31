Кухарук обратился к жителям ХМАО перед Новым годом. Видео

Кухарук поздравил югорчан с наступающим Новым годом.
Губернатор Руслан Кухарук обратился к югорчанам и поздравил их с наступающим Новым годом. Видеообращение глава региона разместил в своем telegram-канале.
«Дорогие югорчане! От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, взаимопонимания и мирного неба над головой. Пусть наступающий 2026 год для каждого из нас станет временем новых побед и свершений. С Новым годом, Югра!», — сказал Кухарук.
Глава региона отметил успехи региона в уходящем 2025 году. В Югре была добыта 13-миллиардная тонна нефти, отремонтированы дороги и мосты, запущены новые авиамаршруты. Построены школы, больницы и другие соцобъекты. Отдельно Кухарук отметил открытие стелы «Город трудовой доблести», Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске и моста «Звезда Оби» в Сургуте. Также губернатор напомнил, что 2026-й объявлен Годом молодой семьи.
«Мы продолжим работать ради счастливого будущего наших детей и уверенности в завтрашнем дне для каждого дома. Будем вместе преображать наш регион: укреплять экономику, реализовывать масштабные проекты, возводить новые объекты, сохранять и приумножать нашу уникальную культуру», — сказал глава региона.