Кухарук обратился к жителям ХМАО перед Новым годом. Видео

«Дорогие югорчане! От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, взаимопонимания и мирного неба над головой. Пусть наступающий 2026 год для каждого из нас станет временем новых побед и свершений. С Новым годом, Югра!», — сказал Кухарук.