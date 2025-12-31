На севере Калифорнии произошло мощное землетрясение

Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зарегистрировали на севере американского штата Калифорния землетрясение магнитудой 5,0, сообщается на сайте учреждения.
Согласно информации этой организации, эпицентр подземных толчков располагался в 135 километрах к северо-востоку от города Чико. В указанном населённом пункте проживает 121 тысяча человек.
Очаг произошедшего землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Напомним, 27 декабря у побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки были сняты на видео. Запись появилась в Сети. В ролике можно увидеть, как в момент землетрясения сильно качаются люстры и мебель. Также было запечатлено, как в связи с опасностью люди стремятся покинуть жилой дом, который находится в зоне, столкнувшейся с природной стихией.
25 декабря стало известно, что у побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его эпицентр находился в 115 километрах от города Хатинохе, население которого составляет примерно 239 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 48 километров. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.