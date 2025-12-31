Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Калифорнии произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков на севере штата Калифорния составляла 5,0.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зарегистрировали на севере американского штата Калифорния землетрясение магнитудой 5,0, сообщается на сайте учреждения.

Согласно информации этой организации, эпицентр подземных толчков располагался в 135 километрах к северо-востоку от города Чико. В указанном населённом пункте проживает 121 тысяча человек.

Очаг произошедшего землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Напомним, 27 декабря у побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки были сняты на видео. Запись появилась в Сети. В ролике можно увидеть, как в момент землетрясения сильно качаются люстры и мебель. Также было запечатлено, как в связи с опасностью люди стремятся покинуть жилой дом, который находится в зоне, столкнувшейся с природной стихией.

25 декабря стало известно, что у побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его эпицентр находился в 115 километрах от города Хатинохе, население которого составляет примерно 239 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 48 километров. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше