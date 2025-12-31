На севере Калифорнии произошло мощное землетрясение

Напомним, 27 декабря у побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки были сняты на видео. Запись появилась в Сети. В ролике можно увидеть, как в момент землетрясения сильно качаются люстры и мебель. Также было запечатлено, как в связи с опасностью люди стремятся покинуть жилой дом, который находится в зоне, столкнувшейся с природной стихией.