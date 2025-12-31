BMW влетел на скорости в остановку в Уфе: водитель оказался трезв

Сегодня рано утром, 31 декабря, в Уфе произошло ДТП, в результате которого был поврежден остановочный павильон. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, 27-летний водитель за рулем BMW X5, двигаясь по улице Менделеева, не справился с управлением и врезался остановку.