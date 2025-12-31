Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BMW влетел на скорости в остановку в Уфе: водитель оказался трезв

В Уфе BMW X5 разрушил остановку на улице Менделеева.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня рано утром, 31 декабря, в Уфе произошло ДТП, в результате которого был поврежден остановочный павильон. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, 27-летний водитель за рулем BMW X5, двигаясь по улице Менделеева, не справился с управлением и врезался остановку.

В результате происшествия никто не пострадал. Проведенное на месте медицинское освидетельствование показало, что водитель был абсолютно трезв: алкотестер зафиксировал 0,000 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По факту аварии началось административное расследование.

ГАИ обратилась к водителям с напоминанием. Перед выполнением любого маневра необходимо учитывать состояние дорожного покрытия, скорость и общую видимость. В условиях снега, наката или гололеда сцепление шин с дорогой резко ухудшается, поэтому строгое соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности как самого водителя, так и других участников движения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.