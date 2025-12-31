BMW влетел на скорости в остановку в Уфе: водитель оказался трезв

Сегодня рано утром, 31 декабря, в Уфе произошло ДТП, в результате которого был поврежден остановочный павильон. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, 27-летний водитель за рулем BMW X5, двигаясь по улице Менделеева, не справился с управлением и врезался остановку.
В результате происшествия никто не пострадал. Проведенное на месте медицинское освидетельствование показало, что водитель был абсолютно трезв: алкотестер зафиксировал 0,000 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
По факту аварии началось административное расследование.
ГАИ обратилась к водителям с напоминанием. Перед выполнением любого маневра необходимо учитывать состояние дорожного покрытия, скорость и общую видимость. В условиях снега, наката или гололеда сцепление шин с дорогой резко ухудшается, поэтому строгое соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности как самого водителя, так и других участников движения.
