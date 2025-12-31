Создан бюджетный дрон-маляр для замены промышленных альпинистов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Молодежная инженерная команда «Небоходы» из университета «Синергия» разработала беспилотник для автоматизированного окрашивания промышленных объектов. Разработка позволит заменить промышленных альпинистов, работающих на высоте, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» (Университет 2035).
Студенты разработали беспилотник в рамках обучения по федеральному проекту «Кадры для БАС», оператором которого выступает Университет 2035.
«Время развертывания воздушного маляра составит не более пяти минут. Он сможет работать при температуре от +5 до +35 °C на высоте до 50 м. При этом дрон бюджетный — его стоимость в два-три раза ниже других беспилотных комплексов российского производства. Решение сможет заменить промышленных альпинистов и повысить производительность при выполнении работ», — сообщили ТАСС в организации.
Беспилотник оснащен оборудованием для нанесения краски (шланг, клапан, удлинитель, форсунка) общей массой около 6 кг, а также управляющей электроникой и комплексом датчиков. Также в комплекс входит наземная станция с компрессором и источником питания. «К дрону протягивается шланг высокого давления и силовой кабель. Оператор на земле задает режимы и контролирует процесс. Для автономной работы беспилотник использует набор сенсоров и алгоритмов. Модуль управления передает расчетные точки в полетный контроллер, обеспечивая точное движение по заданной траектории в реальном времени и равномерное распыление краски», — уточнили в Университете 2035. На следующих этапах реализации проекта авторы намерены внедрить ИИ для планирования маршрутов движения дрона-маляра.
Университет Национальной технологической инициативы 2035 взял на себя ответственность развивать в стране так называемую модель образования будущего и готовить кадры для цифровой экономики. Он основал цифровую образовательную платформу и успел выйти за пределы онлайна — университет проводит серию очных встреч и интенсивов. Университет НТИ не имеет стен, привязки к локациям и собственных преподавателей. Это онлайн-платформа, которая собирает образовательный контент и предоставляет его по индивидуальному запросу. Работает, например, с такими образовательными онлайн-платформами как Stepik, Courserа, еНано.
Университет «Синергия» — российский вуз, основан в 1995 году в Москве. Юридическое наименование — негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет “Синергия”.