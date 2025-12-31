Создан бюджетный дрон-маляр для замены промышленных альпинистов

Беспилотник оснащен оборудованием для нанесения краски (шланг, клапан, удлинитель, форсунка) общей массой около 6 кг, а также управляющей электроникой и комплексом датчиков. Также в комплекс входит наземная станция с компрессором и источником питания. «К дрону протягивается шланг высокого давления и силовой кабель. Оператор на земле задает режимы и контролирует процесс. Для автономной работы беспилотник использует набор сенсоров и алгоритмов. Модуль управления передает расчетные точки в полетный контроллер, обеспечивая точное движение по заданной траектории в реальном времени и равномерное распыление краски», — уточнили в Университете 2035. На следующих этапах реализации проекта авторы намерены внедрить ИИ для планирования маршрутов движения дрона-маляра.