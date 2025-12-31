Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые часы 2026 года: ледовый городок на площади Революции будет открыт в новогоднюю ночь

Ледовый городок в Челябинске будет работать в новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 31 декабря на 1 января в центре Челябинска будет открыт главный ледовый городок на площади Революции. Гостей ждут до трех ночи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— В новогоднюю ночь ледовый городок будет работать до 3 часов, а 1 января откроется в 11:00, — уточнили в мэрии.

В остальные дни площадка доступна для посещения с 9:00 до 23:00. Ледовый городок на площади Революции открылся два дня назад. Пространство превратилось в масштабную праздничную площадку с ледяными скульптурами, горками и иллюминацией.

Для посетителей подготовлена насыщенная программа: ежедневные выступления творческих коллективов, традиционная встреча у главной елки и, конечно, визиты Деда Мороза со Снегурочкой и других сказочных героев.