Первые часы 2026 года: ледовый городок на площади Революции будет открыт в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в центре Челябинска будет открыт главный ледовый городок на площади Революции. Гостей ждут до трех ночи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
— В новогоднюю ночь ледовый городок будет работать до 3 часов, а 1 января откроется в 11:00, — уточнили в мэрии.
В остальные дни площадка доступна для посещения с 9:00 до 23:00. Ледовый городок на площади Революции открылся два дня назад. Пространство превратилось в масштабную праздничную площадку с ледяными скульптурами, горками и иллюминацией.
Для посетителей подготовлена насыщенная программа: ежедневные выступления творческих коллективов, традиционная встреча у главной елки и, конечно, визиты Деда Мороза со Снегурочкой и других сказочных героев.