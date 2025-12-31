Кольцово парализовало из-за массовых задержек рейсов

Множество авиарейсов задерживаются в Кольцово (архивное фото).
В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) зафиксированы массовые задержки рейсов, включая критические сдвиги более чем на 10 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Задержки коснулись как вылетающих, так и прибывающих самолетов.
Согласно данным табло, наиболее серьезная задержка среди вылетов — у рейса U6 2985 в Бишкек: вместо 11:30 самолет должен отправиться в 22:15, сдвиг составит более 10 часов. Критические задержки также отмечены у рейса U6 2949 в Ереван (перенос с 08:55 на 12:50, почти 4 часа), U6 623 в Санкт-Петербург (с 10:05 на 14:00, около 4 часов) и U6 174 в Санкт-Петербург (с 12:50 на 16:55, более 4 часов).
Существенные задержки коснулись и других популярных направлений из Екатеринбурга. Рейс U6 403 в Калининград перенесен на 11:25 (минус 3 часа 25 минут от расписания), U6 272 в Москву — на 11:15 (плюс 1 час 45 минут), U6 2951 в Баку — на 20:30 (задержка 2 часа 15 минут). Рейсы в Сочи (U6 219 и U6 321), Шарм-эль-Шейх (4S 3322), Минеральные Воды (U6 205) и другие направления также отправятся позже заявленного времени — от часа до полутора.
С прилетающими рейсами ситуация не менее напряженная. Критическая задержка зафиксирована у рейса U6 224 из Санкт-Петербурга: самолет должен приземлиться в Кольцово в 09:22 31 декабря вместо 19:45 30 декабря, разница превышает 13 часов. Более чем на 9 часов задерживается прибытие рейса U6 2266 из Ташкента (с 02:30 до 10:20), почти на 10 часов — U6 2964 из Намангана (с 04:35 до 14:10).
Сильные сдвиги по времени отмечены и на рейсах из городов Дальнего Востока и Средней Азии. Рейс U6 300 из Благовещенска прибудет в 16:00 вместо 10:00 (минус 6 часов), U6 572 из Владивостока — в 16:00 вместо 11:05 (задержка почти 5 часов). Рейс U6 296 из Иркутска ожидается в 11:45 вместо 08:00, а U6 2950 из Еревана — в 20:30 вместо 16:45. По данным онлайн-табло, часть рейсов, в том числе U6 2956 из Худжанда, перенесена уже на ночь с 31 декабря на 1 января.