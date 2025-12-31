Кольцово парализовало из-за массовых задержек рейсов

Сильные сдвиги по времени отмечены и на рейсах из городов Дальнего Востока и Средней Азии. Рейс U6 300 из Благовещенска прибудет в 16:00 вместо 10:00 (минус 6 часов), U6 572 из Владивостока — в 16:00 вместо 11:05 (задержка почти 5 часов). Рейс U6 296 из Иркутска ожидается в 11:45 вместо 08:00, а U6 2950 из Еревана — в 20:30 вместо 16:45. По данным онлайн-табло, часть рейсов, в том числе U6 2956 из Худжанда, перенесена уже на ночь с 31 декабря на 1 января.