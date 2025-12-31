Ричмонд
Власти Гомеля сказали, когда жителям пострадавшего от взрыва газа дома выплатят компенсации

Власти Гомеля сказали о выплате компенсаций жителям пострадавшего дома.

Источник: Комсомольская правда

Власти Гомеля сказали о выплате компенсаций жителям пострадавшего дома. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале мэра Гомеля Владимира Привалова.

В горисполкоме во вторник, 30 декабря, во время очередного заседания штаба по ликвидации последствий сообщили, что с начала 2026 года намерены начать выплату денежной компенсации за жилые помещения, которые были повреждены в результате вспышки газовоздушной смеси, случившейся 17 декабря (подробнее мы писали здесь) в доме по улице Косырева.

Речь идет квартирах, которые были демонтированы. Оценочной комиссией проводится работа, связанная с определением стоимости поврежденного имущества с целью последующей компенсации.

Ранее телеканал ОНТ показал, как выглядит после демонтажа пяти этажей аварийный дом в Гомеле.

Тем временем власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.

Кроме того, власти разрешили вернуться в квартиры жильцам пострадавшей при взрыве газа многоэтажки в Гомеле.