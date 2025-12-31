Власти Гомеля сказали, когда жителям пострадавшего от взрыва газа дома выплатят компенсации

В горисполкоме во вторник, 30 декабря, во время очередного заседания штаба по ликвидации последствий сообщили, что с начала 2026 года намерены начать выплату денежной компенсации за жилые помещения, которые были повреждены в результате вспышки газовоздушной смеси, случившейся 17 декабря (подробнее мы писали здесь) в доме по улице Косырева.