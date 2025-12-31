Ричмонд
Новый тюменский ЖК остался без горячей воды и отопления

В Тюмени в ЖК «Корней» утром 31 декабря отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень». По данным жителей, воды не будет до 1 января.

Воду отключили утром 31 декабря.

«В новом микрорайоне “Корней” отключили отопление и горячую воду с 31 декабря по 1 января. Аварийное отключение ГВС и отопления по Эльвиры Федоровой 1. Жители остались без нормального праздника», — говорится в сообщении.

На сайте УСТЭК подтверждается указанная информация. Отключение произошло 31 декабря в 9:00 по причине повреждения теплотрассы. Компания проводит работы. Сообщается, что воду и тепло вернут к 8:00 1 января.