Проезд по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов стал платным с 31 декабря

Система взимания платы «Свободный поток» работает в безбарьерном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов перешел в доверительное управление государственной компании «Автодор» и с 31 декабря эксплуатируется на платной основе. Система взимания платы «Свободный поток» работает в безбарьерном режиме, регистрируя автомобили с помощью камер и датчиков.

Средства, собранные с пользователей, будут направлены на содержание, обеспечение безопасности и будущие ремонты трассы протяженностью 81 километр. На дороге будет доступна круглосуточная помощь аварийных комиссаров, которых можно вызвать по номеру *2323.

Для водителей, желающих избежать оплаты, остается доступной бесплатная альтернатива — маршрут по правому берегу Камы через Елабугу протяженностью 82 километра. Подробная информация о тарифах доступна на сайте оператора «Автодор — Платные дороги».