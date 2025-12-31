Проезд по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов стал платным с 31 декабря

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов перешел в доверительное управление государственной компании «Автодор» и с 31 декабря эксплуатируется на платной основе. Система взимания платы «Свободный поток» работает в безбарьерном режиме, регистрируя автомобили с помощью камер и датчиков.
Средства, собранные с пользователей, будут направлены на содержание, обеспечение безопасности и будущие ремонты трассы протяженностью 81 километр. На дороге будет доступна круглосуточная помощь аварийных комиссаров, которых можно вызвать по номеру *2323.
Для водителей, желающих избежать оплаты, остается доступной бесплатная альтернатива — маршрут по правому берегу Камы через Елабугу протяженностью 82 километра. Подробная информация о тарифах доступна на сайте оператора «Автодор — Платные дороги».