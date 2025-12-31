Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму

«Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны. Увеличению турпотока способствуют инструменты национального проекта “Туризм и гостеприимство”. Это приближает нас к цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок — до 140 млн», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он также представил данные о динамике прошлых лет: 2021 год — 66,5 млн, 2022 год — 73,1 млн, 2023 год — 83,6 млн, 2024 год — 90,1 млн. Прошлый 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России, окончательные же цифры по итогам этого года будут известны позже.
За 11 месяцев 2025 года традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (11,3 млн), Краснодарский край (9,0 млн) и Санкт-Петербург (6,5 млн). В десятку лидеров вошел и Крым с 2,4 млн туристических поездок. Наибольшие темпы роста показали регионы: Карачаево-Черкесская Республика (+135%), Республика Адыгея (+67%), Чукотский автономный округ (+52%).
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что общий турпоток в Республику Крым за январь — ноябрь 2025 года превысил 6 млн 710 тысяч туристов. По данным Министерства курортов и туризма республики, это на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
62% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24% — по железной дороге. Еще 14% приехали по сухопутному маршруту через исторические регионы.