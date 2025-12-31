Окна для веселья нет: Россиянам рассказали, как можно бороться с шумными соседями в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве не действует специальная «пауза», когда шумным соседям можно веселиться до упаду. Ночной режим даже в этот день нельзя нарушать. Об этом рассказал в беседе с Lenta.ru юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.