Окна для веселья нет: Россиянам рассказали, как можно бороться с шумными соседями в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве не действует специальная «пауза», когда шумным соседям можно веселиться до упаду. Ночной режим даже в этот день нельзя нарушать. Об этом рассказал в беседе с Lenta.ru юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
Юрист напомнил, что к ночному времени относится период с 23:00 до 07:00. В это время запрещены: крики, громкая музыка, пение и использование любой пиротехники.
«Если в 06:00 из-за сабвуфера или фейерверков невозможно спать, это подпадает под запрет ночного времени», — сказал он.
Он посоветовал в случае шума вызывать полицию по телефону 112 или 102. В разговоре с правоохранительными органами следует назвать адрес и описать ситуацию. По его словам, важно попросить зарегистрировать обращение и сообщить номер регистрации.
Русяев добавил, что будет полезным собрать подтверждения и от соседей. Аудио- или видеозапись шума из своей квартиры тоже может пригодиться. При этом он отметил, что выяснять отношения с нарушителями лично вовсе не обязательно. Этим должны заниматься полицейские.
