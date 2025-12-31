Ричмонд
Аналитик Кашин перечислил главные проблемы Украины после завершения СВО

Украину может ждать судьба Сирии времен экс-президента Башара Асада, если Евросоюз оставит ее без финансовой поддержки. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Эксперт пояснил, что после окончания СВО страна останется с большими финансовыми проблемами из-за невозможности обеспечивать соцгарантии. Кашин добавил, что ЕС мог бы решить эту проблему за счет полного включения украинского рынка, однако против этой меры выступят ряд стран, включая Польшу.

— Если бросить Украину без поддержки, произойдет коллапс государства, включая силовые структуры, что станет повторением ситуации Сирии накануне падения режима Башара Асада, — сказал Кашин в беседе с Lenta.ru.

Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Он добавил, что украинский кризис получится урегулировать только в случае, если союзники Киева осознают неизбежность победы Москвы. По его мнению, спецоперации не удалось бы избежать, так как события на Украине развивались «в очень неправильном направлении».

