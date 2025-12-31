Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Он добавил, что украинский кризис получится урегулировать только в случае, если союзники Киева осознают неизбежность победы Москвы. По его мнению, спецоперации не удалось бы избежать, так как события на Украине развивались «в очень неправильном направлении».