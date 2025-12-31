Губернатор Денис Паслер поздравил свердловчан с наступающим Новым годом

«Желаю, чтобы все, кто вам дорог, были здоровы и счастливы в наступающем году. Пусть все получается у каждого и у всех нас вместе — во благо родной Свердловской области, — написал Денис Паслер в соцсетях. — Успехов, благополучия и всего самого доброго в новом году! С наступающим праздником!».