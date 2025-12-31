Губернатор Денис Паслер поздравил свердловчан с наступающим Новым годом

Денис Паслер поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и поблагодарил уральцев за трудолюбие, ответственность и созидательный настрой.
Губернатор подчеркнул, что в Свердловской области заложен крепкий фундамент для самых смелых и масштабных преобразований: славная история нашего края и трудовые традиции, мощная экономическая база, упорный характер уральцев и желание работать во благо региона и всей страны. А главная задача в наступающем году — набирать темп работы по всем направлениям, заложить новые точки роста, создать условия для общего комфорта, безопасности и благополучия.
«Желаю, чтобы все, кто вам дорог, были здоровы и счастливы в наступающем году. Пусть все получается у каждого и у всех нас вместе — во благо родной Свердловской области, — написал Денис Паслер в соцсетях. — Успехов, благополучия и всего самого доброго в новом году! С наступающим праздником!».
Также глава региона пожелал свердловчанам, чтобы новогодние каникулы прошли спокойно и безопасно.