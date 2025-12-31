ФНС в 2025 году не досчиталась почти 2 миллиардов рублей налогов от блогеров и инфлюенсеров

Крупнейшим должником остаётся Дмитрий Портнягин, чья задолженность выросла до 820 миллионов рублей. Ранее он оспаривал сумму, утверждая, что ФНС необоснованно объединила несколько компаний. А вот коуч Инна Тлиашинова, скрывшая, по данным следствия, 431 млн рублей, объявлена в розыск — её долг составляет 504 млн.
У блогерши Александры Митрошиной долг достиг 317 млн рублей, её дело уже направлено в суд. Валерия Чекалина (Лерчек) и её бывший супруг должны 170 млн и 637 тысяч соответственно, оба находятся под домашним арестом. Елена Блиновская, отбывающая срок в колонии, задолжала 1,7 млн рублей.
В последнее время финансовые проблемы блогерши Лерчек отошли для неё на второй план, ведь она беременна, но процесс протекает не гладко. Ранее Life.ru рассказывал, что Валерию Чекалину экстренно госпитализировали и прооперировали.
