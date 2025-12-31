ФНС в 2025 году не досчиталась почти 2 миллиардов рублей налогов от блогеров и инфлюенсеров

Узнать больше по теме

Александра Митрошина: биография «матери бложьей» и детали ее ареста

Одна из самых заметных фигур в российском медиапространстве, «матерь бложья» Александра Митрошина оказалась в центре скандала после ареста в 2025 году. Девушку задержали по подозрению в отмывании денег: рассказываем, как складывалась ее карьера до этого и что известно об уголовном деле.