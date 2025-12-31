Экс-ректор главного медвуза на Урале получила престижный пост

Возглавляла УГМУ с 2018 года. Ее профессиональная деятельность с университетом связана с 1998 года, когда она стала профессором кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральской государственной медицинской академии (УГМА, ныне УГМУ). Уже в 1999 году она была назначена заместителем министра здравоохранения Свердловской области. С 2007 года она работала проректором по научной работе и инновациям УГМУ, а также возглавляла кафедру педиатрии и неонатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ПП).