Экс-ректор главного медвуза на Урале получила престижный пост

Ранее Ольга Ковтун занимала должность ректора УГМУ (архивное фото).
Академик Российской академии наук Ольга Ковтун назначена президентом Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). Ранее ее кандидатура была одобрена ученым советом университета, после чего приказ о назначении подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
До назначения на пост президента Ольга Ковтун занимала должность ректора УГМУ. В начале сентября было объявлено о ее предстоящей отставке в связи с достижением предельного возрастного порога для руководителя вуза, который наступит в октябре 2025 года.
Возглавляла УГМУ с 2018 года. Ее профессиональная деятельность с университетом связана с 1998 года, когда она стала профессором кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральской государственной медицинской академии (УГМА, ныне УГМУ). Уже в 1999 году она была назначена заместителем министра здравоохранения Свердловской области. С 2007 года она работала проректором по научной работе и инновациям УГМУ, а также возглавляла кафедру педиатрии и неонатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ПП).
В 2015 году Ковтун перешла на работу в правительство Пермского края, где занимала пост заместителя председателя правительства по вопросам социальной политики и министра здравоохранения региона. В 2017 году она вернулась в УГМУ, заняв должность первого проректора и продолжив преподавательскую деятельность в качестве профессора кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП.