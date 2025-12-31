Пассажирские поезда, идущие через Ростовскую область, задерживаются в пути

В результате ЧП в пути задержаны 19 пассажирских поездов, в том числе идущие через донской регион по маршрутам: Дербент — Ростов-Главный, Назрань — Москва Казанская, Владикавказ — Москва Павелецкая, Адлер — Москва Казанская… Последний отстал от графика сильнее всего — на три с половиной часа.