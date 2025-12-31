Пассажирские поезда, идущие через Ростовскую область, задерживаются в пути

Пассажирские поезда, следующие через Ростовскую область, задерживаются в пути. Информация об этом размещена в телеграм-канале СКЖД.
— 31 декабря, в 2 часа 05 минут, на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети, — говорится в сообщении.
В результате ЧП в пути задержаны 19 пассажирских поездов, в том числе идущие через донской регион по маршрутам: Дербент — Ростов-Главный, Назрань — Москва Казанская, Владикавказ — Москва Павелецкая, Адлер — Москва Казанская… Последний отстал от графика сильнее всего — на три с половиной часа.
Пока железнодорожники восстанавливают работу контактной сети, Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования.
Информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00.
