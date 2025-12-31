Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

«Нарушение этих требований влечет штраф по статье 20.4 КоАП РФ — для физических лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных от 30 тысяч до 40 тысяч рублей и для юридических лиц от 250 тысяч до 400 тысяч рублей», — рассказала юрист.