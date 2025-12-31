Стал известен этап строительства необычной школы в Одесском

В среду, 31 декабря 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о ходе работ по строительству школы селе Одесское одноименного района.
«Строительство школы на 550 мест в Одесском районе ведется по графику. Строители завершили возведение первого этажа. Новую школу планируем сдать в эксплуатацию в 2027 году», — объявил руководитель региона в своем телеграм-канале.
Напомним, Омская область получила существенный объем дополнительной поддержки из федерального бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов, строительство важнейших социальных и инфраструктурных объектов.
Новый объект задуман как многофункциональный центр: помимо учебных помещений, в нем предусмотрены отдельные зоны для сельской библиотеки и IT-центра с отдельными входами.
Архитектурную концепцию школы на 550 мест разработали омские специалисты из проектного бюро «Риц». Архитектурный облик здания будет отличаться необычной для школ формой и напоминать силуэт птицы в полете. Возводит объект подрядная организация «АртРемСтрой».