В Башкирии устроили выставку из 26 необычных елок

Праздничные деревья сделаны из пластика, дерева, ткани и других подручных средств. Среди экспонатов есть ёлки, собранные из пакетов, джута, чешуи, новогодних носочков, балок и лески и другие. В мэрии отметили, что выставка не только демонстрирует творческий потенциал участников, но и подчёркивает заботу горожан об экологии, показывая возможность вторичного использования материалов.