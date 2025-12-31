С преступностью в Омске будут бороться три новых полицейских начальника

В ходе оперативного совещания, генерал-майор полиции Вадим Болотов представил личному составу руководителей трех территориальных органов. Новостью поделилась сегодня, 31 декабря, пресс-служба ведомства.
Управление МВД России по городу Омску возглавил полковник полиции Михаил Рагулин. Михаил Юрьевич проходит службу в органах внутренних дел с 2001 года, окончил Омскую академию МВД России. Начальником отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску назначен подполковник полиции Игорь Булавинцев. Игорь Анатольевич — выпускник Омской академии МВД России, служит в органах внутренних дел с 2000 года. Отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску возглавил подполковник полиции Юрий Федюнин. Юрий Александрович также окончил Омскую академию МВД России, в органах внутренних дел работает с 2001 года.
Руководитель ведомства отметил, что каждый из назначенцев обладает достаточными знаниями и практическим опытом, чтобы нацелить коллективы вверенных подразделений на системную и наступательную работу по всем направлениям оперативно-служебной деятельности.