Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самый богатый на свадьбы месяц в 2025 году назвали в Волгоградской области

В Волгоградской области в 2025 году поженились 12,5 тысячи пар. При этом расторгли брак 6,5 тысячи супругов. В комитете юстиции Волгоградской области подчеркнули, что число браков в регионе третий год подряд превышает количество разводов.

Источник: Freepik

Больше всего свадеб было зафиксировано в ЗАГСе № 1 в Волжском, где поженились более 1,1 тыс. жителей региона. Самым популярным месяцем для свадьбы в 2025 году стал август — в последний месяц лета брак заключили почти 2 тыс. пар молодоженов. При этом самым востребованным днем для женитьбы стало 25 июля 2025 года. В этот день узами брака связали себя 232 пары. В комитете юстиции отметили также, что чаще всего женились молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.