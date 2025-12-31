Самый богатый на свадьбы месяц в 2025 году назвали в Волгоградской области

Больше всего свадеб было зафиксировано в ЗАГСе № 1 в Волжском, где поженились более 1,1 тыс. жителей региона. Самым популярным месяцем для свадьбы в 2025 году стал август — в последний месяц лета брак заключили почти 2 тыс. пар молодоженов. При этом самым востребованным днем для женитьбы стало 25 июля 2025 года. В этот день узами брака связали себя 232 пары. В комитете юстиции отметили также, что чаще всего женились молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.