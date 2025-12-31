Сезон скидок — сезон атак: как приморцам не стать жертвой кибермошенников в праздничной суете

Не теряют актуальности и фишинговые рассылки. В почте и мессенджерах появляются письма и сообщения, маскирующиеся под уведомления от известных банков, маркетплейсов или служб доставки. В них содержится ссылка для «подтверждения заказа», «проверки данных» или «получения подарка». Переход по ней ведет либо на фальшивый сайт для сбора информации, либо к автоматической загрузке вредоносной программы на устройство.