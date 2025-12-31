Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сезон скидок — сезон атак: как приморцам не стать жертвой кибермошенников в праздничной суете

Полиция Приморья предупреждает о всплеске фейковых магазинов и рассылок.

Источник: Комсомольская правда

В разгар предпраздничных распродаж вместе с покупателями резко активизировались и кибермошенники. Специалисты по информационной безопасности предупреждают жителей Приморского края о всплеске хищений денежных средств с использованием сезонных уловок, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.

Главная опасность в эти дни — фейковые интернет-магазины. Злоумышленники создают профессионально оформленные витрины, дарящие «невероятные» скидки на популярные товары: гаджеты, бытовую технику, украшения. Пользователь, увлеченный выгодой, попадает на поддельную страницу оплаты, где вводит данные своей банковской карты, которые мгновенно перехватываются.

«Достаточно не заметить подмену одного-двух символов в адресной строке браузера — и ваши деньги могут уйти к мошенникам, — поясняют эксперты. — А товар вы, естественно, не получите».

Не теряют актуальности и фишинговые рассылки. В почте и мессенджерах появляются письма и сообщения, маскирующиеся под уведомления от известных банков, маркетплейсов или служб доставки. В них содержится ссылка для «подтверждения заказа», «проверки данных» или «получения подарка». Переход по ней ведет либо на фальшивый сайт для сбора информации, либо к автоматической загрузке вредоносной программы на устройство.