Как работают торговые центры 1 января 2026 года в Красноярске?

Большинство магазинов в ТРЦ будут закрыты утром 1 января, а откроются лишь к обеду. Например, гипермаркет «О’кей» начнёт работу в 13:00. Кинотеатр «Киномакс» также откроет свои двери в 13:00, а тренажёрный зал «Колизей» — в 11:00. Уже со 2 января почти все точки вернутся к обычному графику.