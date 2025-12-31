Ричмонд
Как работают торговые центры 1 января 2026 года в Красноярске?

Жителям города стоит заранее уточнять информацию о работе.

Источник: Freepik

В преддверии Нового года крупные торговые центры Красноярска объявили об изменённом режиме работы. Это поможет горожанам спланировать праздничные покупки и досуг.

Подробности в материале krsk.aif.ru.

Как в Красноярске 1 января работают ТЦ?

Большинство магазинов в ТРЦ будут закрыты утром 1 января, а откроются лишь к обеду. Например, гипермаркет «О’кей» начнёт работу в 13:00. Кинотеатр «Киномакс» также откроет свои двери в 13:00, а тренажёрный зал «Колизей» — в 11:00. Уже со 2 января почти все точки вернутся к обычному графику.

Какие ТЦ в Красноярске 1 января закрыты?

Однако режим у разных объектов отличается. ТРЦ «КВАНТ» сделает 1 и 2 января выходными. Торговый центр «Июнь» и вовсе будет закрыт весь первый день года, хотя некоторые отдельные магазины внутри могут работать. Супермаркеты «Пятёрочка» и «Командор» откроются 1 января во второй половине дня.

Жителям города стоит заранее уточнять информацию о работе конкретных магазинов и кафе, чтобы избежать недоразумений в праздничные дни.