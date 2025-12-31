Назван самый популярный продукт, заказываемый на Новый год в СИЗО в Москве

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Самым популярным заказом для содержащихся в следственных изоляторах Москвы к Новому году стал салат «селедка под шубой», рассказали РИА Новости в компании, предоставляющей соответствующую услугу.
Магазин осуществляет продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах при СИЗО. Зачастую им пользуются близкие обвиняемых, находящихся под стражей.
«Селедка под шубой» — самый популярный у нас продукт, его готовят очень много, самый большой по количеству заказ", — рассказал собеседник агентства.
Ранее в компании отметили, что заказы из раздела «новогодние блюда» были доставлены в следственные изоляторы столицы 29 декабря, среди блюд также другие салаты, пироги и холодец.