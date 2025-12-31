Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый популярный продукт, заказываемый на Новый год в СИЗО в Москве

Салат «селедка под шубой» стал самым популярным заказом в московских СИЗО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Самым популярным заказом для содержащихся в следственных изоляторах Москвы к Новому году стал салат «селедка под шубой», рассказали РИА Новости в компании, предоставляющей соответствующую услугу.

Магазин осуществляет продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах при СИЗО. Зачастую им пользуются близкие обвиняемых, находящихся под стражей.

«Селедка под шубой» — самый популярный у нас продукт, его готовят очень много, самый большой по количеству заказ", — рассказал собеседник агентства.

Ранее в компании отметили, что заказы из раздела «новогодние блюда» были доставлены в следственные изоляторы столицы 29 декабря, среди блюд также другие салаты, пироги и холодец.