«Не имеет аналогов в странах СНГ и Европе». Лукашенко дал старт роботизированному производству телевизоров с ИИ, посещая «Горизонт» 31 декабря

Лукашенко запустил роботизированное производство телевизоров с ИИ на «Горизонте».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 31 декабря, посещая холдинг «Горизонт», официально запустил массовое роботизированное производство телевизоров с искусственным интеллектом. Подробности пишет БелТА.

«Производство не имеет аналогов в странах СНГ и Европе», — сказано в сообщении.

Новый завод работает по принципу lights out, то есть фактически без участия человека. Всеми ключевыми операциями занимаются промышленные роботы, а также автоматизированные системы, которые интегрированы в сквозную систему цифрового управления производственным циклом.

Каждая из стадий (от монтажа панелей до финального контроля качества) была реализована с применением алгоритмов глубокого обучения, машинного зрения, а также технологий предиктивной аналитики. Подобное дает возможность обеспечить проверку около 500 параметров с практически нулевым уровнем дефектности.

Лукашенко дал старт роботизированному производству телевизоров с ИИ, посещая «Горизонт» 31 декабря. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

На новом заводе планируют выпускать не просто телевизоры, а автоматизированные устройства нового поколения. Они объединяют в себе функции интеллектуального помощника, мультимедийного центра, центра управления «умным домом».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о бюджете Беларуси на 2026 год.

Тем временем Лукашенко утвердил инвестиционную программу на 2026 год, касающуюся 62 объектов.

Кстати, Минтруда сказало, когда белорусам можно уйти с работы 31 декабря.

