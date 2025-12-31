«Не имеет аналогов в странах СНГ и Европе». Лукашенко дал старт роботизированному производству телевизоров с ИИ, посещая «Горизонт» 31 декабря

Каждая из стадий (от монтажа панелей до финального контроля качества) была реализована с применением алгоритмов глубокого обучения, машинного зрения, а также технологий предиктивной аналитики. Подобное дает возможность обеспечить проверку около 500 параметров с практически нулевым уровнем дефектности.