Глава Владивостока поздравил горожан с Новым 2026 годом

С наступающим Новым годом жителей Владивостока поздравил глава города Константин Шестаков. В своём обращении он поблагодарил горожан за труд, ответственность и преданность родному городу.
«Уходящий год был годом созидательной работы для Владивостока, преодоления трудностей и важных побед», — подчеркнул он.
Шестаков отметил, что главная сила города — его люди: трудолюбивые, инициативные и неравнодушные.
«Только вместе мы сможем сделать Владивосток ещё лучше. Желаю, чтобы в новом году в каждом доме царили достаток, любовь и взаимопонимание», — сказал градоначальник.
В 2026 году администрация продолжит работу по ключевым направлениям: обновлению городской среды, ремонту дорог и дворов, созданию комфортных общественных пространств во всех районах, расширению программ озеленения и благоустройства. Особое внимание будет уделено сохранению культурного наследия и поддержке культурной и спортивной жизни города.
«Друзья, пусть сбываются ваши самые заветные мечты, а ваши близкие будут здоровы и счастливы. С Новым годом!» — завершил своё поздравление глава Владивостока.
«Мой тезис первых лет “Рыл и буду рыть” не изменился» — Константин Шестаков.
