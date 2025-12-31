Глава Владивостока поздравил горожан с Новым 2026 годом

В 2026 году администрация продолжит работу по ключевым направлениям: обновлению городской среды, ремонту дорог и дворов, созданию комфортных общественных пространств во всех районах, расширению программ озеленения и благоустройства. Особое внимание будет уделено сохранению культурного наследия и поддержке культурной и спортивной жизни города.