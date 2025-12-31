Авария на улице Волгоградская закончилась для одного из омичей больничной койкой

Омич Юрий стал невольным очевидцем дорожного происшествия и рассказал подробности аварии, которая произошла сегодня, 31 декабря на Левобережье. С его слов, аварийную ситуацию создал мужчина, находившийся за рулем серого автомобиля марки «Опель» — на высокой скорости он попытался проскочить перекресток улиц Волгоградская и Дергачева в тот самый момент, когда светофор уже предостерегающе мигал. По итогу происшествия, куда-то очень спешивший омич получил сильно поврежденную свою и чужую машину, а наступающий новый год он встретит в больничной палате.