Авария на улице Волгоградская закончилась для одного из омичей больничной койкой

Попытка водителя серого «Опеля» проскочить перекресток «в последний момент» едва не стоила ему жизни.

Источник: Комсомольская правда

Новогодняя спешка едва не стоила омичу жизни. При попытке проскочить перекресток улиц Волгоградская и Дергачева, его машина попала в серьезную аварию, а ему самому придется встретить Новый год на больничной койке.

Омич Юрий стал невольным очевидцем дорожного происшествия и рассказал подробности аварии, которая произошла сегодня, 31 декабря на Левобережье. С его слов, аварийную ситуацию создал мужчина, находившийся за рулем серого автомобиля марки «Опель» — на высокой скорости он попытался проскочить перекресток улиц Волгоградская и Дергачева в тот самый момент, когда светофор уже предостерегающе мигал. По итогу происшествия, куда-то очень спешивший омич получил сильно поврежденную свою и чужую машину, а наступающий новый год он встретит в больничной палате.