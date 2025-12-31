Чтобы праздник не был испорчен: Минздрав рассказал о работе травмпунктов Челябинска в январские каникулы

В новогодние праздники в Челябинске готовы оказать помощь шесть городских травмпунктов для взрослых и один специализированный — для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области. Все учреждения оперативно помогут горожанам в случае травм, которые нередко происходят в праздничной суете.
Для взрослых круглосуточно будут открыты травмпункты по следующим адресам:
ул. Воровского, 16 (ГКБ № 1, тел. 728−48−30);
ул. Российская, 15а (ГКБ № 5, тел. 264−12−98);
ул. Румянцева, 28, корп. 2 (ГКБ № 6, тел. 721−22−20);
ул. Горького, 18 (ГКБ № 8, тел. 775−51−26);
ул. Пятая Электровозная, 5 (ГКБ № 9, тел. 251−59−38);
ул. Победы, 287 (ОКБ № 3, тел. 749−97−37).
Также круглосуточно доступен офтальмологический травмпункт по адресу: Победы, 287 (ОКБ № 3, тел. 749−97−63).
Юных пациентов примут в детском травмпункте по адресу Ленина, 38 (ГКБ № 2, тел. 700−05−31). Экстренную стоматологическую помощь можно получить в Областной стоматологии на Куйбышева, 19 (тел. 218−00−90).