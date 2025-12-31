Чтобы праздник не был испорчен: Минздрав рассказал о работе травмпунктов Челябинска в январские каникулы

В новогодние праздники в Челябинске готовы оказать помощь шесть городских травмпунктов для взрослых и один специализированный — для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области. Все учреждения оперативно помогут горожанам в случае травм, которые нередко происходят в праздничной суете.